12 декабря 2017, 17:34Происшествия В Сосновоборске «ВАЗ» сбил пенсионерку В Сосновоборском районе Пензенской области под колеса отечественной легковушки попала пожилая женщина.

Авария произошла накануне в пятом час вечера на улице Калинина, 208В. «ВАЗ-21093», за рулем которого находился 30-летний водитель, сбил 65-летнюю женщину. Ее с травмами доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«По факту ДТП проводят проверку», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.

Происшествия

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