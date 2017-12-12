В Сосновоборске «ВАЗ» сбил пенсионерку

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12 декабря 2017, 17:34Происшествия
В Сосновоборском районе Пензенской области под колеса отечественной легковушки попала пожилая женщина.
Авария произошла накануне в пятом час вечера на улице Калинина, 208В. «ВАЗ-21093», за рулем которого находился 30-летний водитель, сбил 65-летнюю женщину. Ее с травмами доставили в больницу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«По факту ДТП проводят проверку», - сообщает отдел пропаганды регионального управления ГИБДД России.
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