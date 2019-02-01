В Сосновоборске сгорела срубовая баня

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01 февраля 2019, 14:34Происшествия
В Сосновоборском районе Пензенской области рано утром 1 февраля произошел пожар.
Как сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС, в 5.39 в поселке Сосновоборск на улице Красный хутор загорелась срубовая баня. Огонь полностью уничтожил строение. Наличие пострадавших в ведомстве не уточнили.
Тушили пожар четыре человека с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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