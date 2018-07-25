25 июля 2018, 11:03Спорт

В Сосновоборске пройдет открытый турнир по карате сетокан

28 июля в поселке Сосновоборск Пензенской области пройдут открытые региональные соревнования по восточному боевому единоборству (сетокан) (0+).

В них примут участие спортсмены из Пензы, Земетчинского, Сосновоборского и Мокшанского районов, а также сильнейшие спортсмены Саратовской и Тамбовских областей. В общей сложности – около 100 человек.

Соревнования будет судить судья национальной категории С USKO, 6 ДАН из города Заречный Олег Фунтиков. Они начнутся в ФОКе «Атлант» в 10.00, торжественное открытие состоится в 14.00, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Спорт
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