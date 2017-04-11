В Сосновоборске появится дендрологический парк

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11 апреля 2017, 11:28Общество
Дендрарий Пензенского лесного колледжа в районном поселке Сосновоборск Пензенской области получит статус дендрологического парка.
Соответствующий проект постановления правительства Пензенской области проходит в настоящее время антикоррупционную экспертизу, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Как отмечено в проекте постановления, в целях сохранения растительного мира и его разнообразия дендрарий ГБПОУ Пензенской области «Пензенский лесной колледж» в Сосновоборске предлагается объявить дендрологическим парком регионального значения «Дендрарий имени Н.А. Цуканова», а территорию, занятую им, - особо охраняемой природной территорией регионального значения без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельного участка.
Контроль за исполнением постановления будет возложен на зампреда правительства, координирующего вопросы охраны окружающей среды и природопользования.
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