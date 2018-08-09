В Сосновоборске пенсионерам-ходокам помогли приобрести спортивную форму

В поселке Сосновоборск Пензенской области подвели итоги летней оздоровительной кампании. На территории местной школы собрались дети, которые отдыхали в лагерях, и взрослые, которые этот отдых организовали.

Девиз участников сосновоборского клуба скандинавской ходьбы: «Ходить - значит жить». На сегодняшний день в рядах спортсменов - 17 человек. А начиналось все с трех. Когда Галина Шаипова приступила к коллективным занятиям, проблем со здоровьем стало заметно меньше.

«У меня болела нога, три раза бросала из-за этого ходьбу, но однажды прошла, и давление в норму стало приходить, сахар понижается, самочувствие улучшилось, задыхаться перестала», - рассказала она.

С недавних пор движение местных скандинавов поддерживают органы местного самоуправления. Недавно власти помогли приобрести пенсионерам-ходокам спортивную форму.

Коллективные прогулки по стадиону проходят два раза в неделю. По вторникам и пятницам приверженцы здорового образа жизни собираются в семь часов утра. Кроме этого, каждый из них занимается дома, индивидуально по личному графику. Но если для пенсионеров главная цель - укрепить здоровье, то для подрастающего поколения - спортивные достижения.

На площадке перед местной школой чествовали юных сосновоборцев, которые активно занимаются восточными единоборствами. В этот день каждый из них получил благодарности от районной администрации. В 2018 году спортсмены положили в копилку района 134 медали соревнований различного уровня.

«Тренировочный цикл не прекращается. В сентябре будут соревнования в Пензе во дворце единоборств «Воейков», - рассказал тренер Сергей Соболев.

Меньше чем через месяц у детей возобновятся уроки физкультуры. Занятия будут проходить в обновленном спортзале. Его отремонтировали в рамках региональной программы по ремонту образовательных учреждений.

«Установили пластиковые окна, столовую отремонтировали, спортивный зал. Родители и дети стремятся к лучшему, хотят это все сберечь», - сказал глава администрации Сосновоборского района Владимир Едалов.

Встреча с детьми завершилась внутри образовательного учреждения. Школьники, отдохнувшие в летних лагерях, рассказали о своих впечатлениях от смены, небольшого спектакля и музыкального номера.