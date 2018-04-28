В Сосновоборске мужчину «успокоили», отрубив голову

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28 апреля 2018, 17:06Криминал
Жителя Сосновоборска Пензенской области осудили за убийство приятеля.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в начале января 56-летний мужчина выпивал с приятелем у себя дома. Последний остался у него ночевать.
Ночью гость начал оскорблять сельчанина. Мужчина пригрозил обидчику убийством, если он не замолчит. Но ничего не прекратилось. Дебошир не реагировал на предупреждения и продолжил оскорблять хозяина дома. Тогда тот взял топор и отрубил ему голову.
Осознав, что совершил убийство, мужчина оттащил тело потерпевшего сначала к оврагу, расположенному недалеко от его дома, а затем на огород, где он пролежал несколько дней. Тело мужчины полицейские обнаружили 16 января.
В результате сельчанину назначили 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Приговор не вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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