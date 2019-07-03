В Сосновке в огне погиб мужчина

В селе Сосновка Пензенской области ночью 3 июля произошел пожар. В пресс-службе регионального управления МЧС сообщили подробности.

Сигнал на пульт дежурного поступил в 1.55. На улице Ленина вспыхнул деревянный дом, площадью 70 квадратных метров. После того, как полыхающее строение удалось потушить, сотрудники МЧС обнаружили внутри тело 60-летнего хозяина жилища.

«Тушили горящий дом восемь человек личного состава с помощью четырех спецмашин. По факту пожара проводится проверка. Причины смерти предстоит установить сотрудникам регионального СУ СКР», - добавили в пресс-службе, пишет ИА «Пенза-Пресс».