В Сосновке сгорела дача

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в три утра 8 мая. В селе Сосновка на улице Набережная загорелся срубовой дом под дачу. В результате огонь полностью уничтожил кровлю, все выгорело внутри строения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

Пожар тушили восемь сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. Причины происшествия устанавливаются., пишет ИА «Пенза-Пресс».