В Сосновке сгорела дача

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08 мая 2018, 09:32Происшествия
Ночью в Лопатинском районе Пензенской области произошел пожар.
Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в три утра 8 мая. В селе Сосновка на улице Набережная загорелся срубовой дом под дачу. В результате огонь полностью уничтожил кровлю, все выгорело внутри строения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.
Пожар тушили восемь сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. Причины происшествия устанавливаются., пишет ИА «Пенза-Пресс».
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