В Сосновке рухнул дом, погиб мужчина

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19 марта 2018, 10:01Происшествия
В Башмаковском районе Пензенской области загорелся дом.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, происшествие случилось 19 марта в 2.10 в селе Сосновка. На улице Буденова загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю, из-за чего жилище обрушилось. Погиб 34-летний мужчина.
Пожар тушили шесть сотрудников МЧС с помощью трех единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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