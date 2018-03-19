В Сосновке рухнул дом, погиб мужчина

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, происшествие случилось 19 марта в 2.10 в селе Сосновка. На улице Буденова загорелся деревянный дом. Огонь уничтожил кровлю, из-за чего жилище обрушилось. Погиб 34-летний мужчина.

Пожар тушили шесть сотрудников МЧС с помощью трех единиц спецтехники. Причины возгорания устанавливаются, пишет ИА «Пенза-Пресс».