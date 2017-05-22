В Сосновке при пожаре погибли трое мужчин

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22 мая 2017, 13:04Происшествия
В селе Сосновка Бессоновского района Пензенской области в ночь на 22 мая произошла трагедия – при пожаре погибли три человека.
Как сообщает пресс-служба регионального управления МЧС, пожар на ул. Центральной произошел в 02.35. Огонь охватил деревянный дом и надворные постройки.
«В результате пожара погибли трое мужчин - 1973 и 1975 года и 1959 годов рождения», - сообщили в пресс-службе управления.
В ликвидации последствий возгорания принимали участие восемь человек с использованием четырех единиц спецтехники, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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