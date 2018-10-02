02 октября 2018, 15:37Происшествия

В Сосновке 16 пожарных тушили пилораму

В Бессоновском районе Пензенской области произошел пожар.

По предварительным данным, 1 октября в 11.59 в селе Сосновка на улице Асфальтная загорелась пилорама. Огонь полностью уничтожил кровлю. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающую постройку 16 человек с помощью семи спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7511669/

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