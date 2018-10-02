В Сосновке 16 пожарных тушили пилораму

По предварительным данным, 1 октября в 11.59 в селе Сосновка на улице Асфальтная загорелась пилорама. Огонь полностью уничтожил кровлю. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающую постройку 16 человек с помощью семи спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, сообщает ИА «Пенза-Пресс».