В Сосноборском районе мужчина убил брата за отказ выпить странный алкоголь

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12 апреля 2017, 16:01Криминал
Житель Сосновоборского района Пензенской области убил брата за отказ выпить с ним сомнительное спиртное.
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступление было совершено 7 января, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«Братья выпивали дома, между ними произошел конфликт, вызванный тем, что один из них отказался пить спиртосодержающую жидкость сомнительного качества, на чем настаивал другой, взял нож и ударил брата в грудь, в результате чего задел сердце. Через непродолжительное время мужчина скончался», – сообщили в прокуратуре.
12 апреля суд признал мужчину виновным в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ) и приговорил к 10 годам колонии строгого режима. Приговор в законную силу не ступил.
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