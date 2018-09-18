В соцсетях появились слухи об убийстве юных пензенцев

В социальных сетях и мессенджерах активно обсуждается информация о нескольких убийствах и преступлениях сексуального характера в отношении детей, которые якобы произошли в Пензе.

Оказалось, что эти сведения не соответствуют действительности. С конца августа 2018 года до настоящего времени убийства и преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних на территории города не совершались.

«Для предотвращения распространения слухов и ложных сведений призываем пензенцев руководствоваться лишь официальной информацией, исходящей из официальных источников», - сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, пишет ИА «Пенза-Пресс».