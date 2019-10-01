В соцсети сообщили о смертельном ДТП на «пьяной дороге» в Пензе

Утром 1 октября в одной из пензенских групп социальной сети «Вконтакте» появилась информация о серьезной аварии на улице Строителей.

«ДТП на «пьяной дороге». Водитель - труп. Время - 11:14», - подписал фотографию, сделанную на месте происшествия, очевидец.

На снимке видно, что у черной машины серьезно повреждена передняя часть, открыт деформированный капот, отвалился руль. Авто стоит около забора, возможно, именно в него оно и врезалось. Есть ли еще участники ДТП, неизвестно.

Официальной информации о произошедшем пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».