08 декабря 2017, 10:38Общество В социальных сетях говорят об отмене в Пензе налоговых льгот Региональные предприятия уже с 2018 года могут вновь начать платить налог на движимое имущество.

Как удалось узнать ИА «Пенза-Пресс», сохранить льготу для бизнеса планируют пока три субъекта федерации - Ивановская, Московская и Липецкая области. В Пензенской, согласно официальной информации из министерств и ведомств, отвечающих за подобные решения, пока пожимают плечами и думают. Однако по информации нашего источника в правительстве области, чаша весов склоняется к отмене льготы, ведь это позволит серьезно пополнить региональный бюджет, в среднем, на сумму около миллиарда, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Положения Налогового кодекса, по которым право предоставления налоговой льготы на движимое имущество с 2018 года переходит с федерального уровня на региональный, вступили в силу в начале этого года. Решения по теме наше правительство должно принять до конца текущего месяца, иначе льгота автоматически перестанет действовать.

Очевидно, что бизнесу, прежде всего крупному, обладающему хорошей базой для налогообложения, это совершенно не выгодно. И более того, может ударить по развитию, так как деньги, которые планировалось потратить на эту цель, придется просто отдать в бюджет. Конечно, получить их можно потом в виде господдержки, но это долго и затратно.

Кстати говоря, по данным того же источника во власти, стоимость движимого имущества в период действия льготы (2014-2016 гг.) увеличилась более чем в пять раз. Именно в период действия льготы многие промышленные предприятия обновили основные фонды, приобрели новое технологическое оборудование и транспорт. По отдельным налогоплательщикам стоимость движимого имущества в этот период увеличилась более чем в 100 раз. Существенное обновление основных фондов произвели также крупнейшие сельскохозяйственные предприятия, на которые сегодня делается ставка.

Поскольку ни одно министерство не готово дать точного ответа на заданный вопрос, можно предположить, что точку в обсуждении поставит губернатор.

Ну а пока бизнес в ожидании.

Общество

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