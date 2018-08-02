В Пензе готовятся открыть социально-реабилитационный центр

Недавно активный пансион «Дом Вероники» отпраздновал свою первую годовщину сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, лишенных родительского попечения. А у общественной организации «Квартал Луи» уже новые планы. В сентябре планируется открыть социально-реабилитационный центр, предназначенный для молодых людей с ограниченными возможностями. Сейчас там полным ходом идут ремонтные работы.

Пробуй жизнь вместе с нами! Эти слова, написанные на палатке рядом с «Домом Вероники», как призыв забыть о плохом настроении и научиться радоваться каждому дню. Тот, кто живет в активном пансионе для молодых людей с инвалидностью, уже этому научился и даже готов делиться своими секретами. Кейтеринговая установка, умеющая готовить сладости, включая сахарную вату и кукурузу, а также хот-доги - последнее приобретение пансиона, которое делает их жизнь в прямом и переносном смысле сладкой и вкусной.

«Постепенно осваиваем каждый аппарат, недавно мороженое делали. Всех тут угощали, некоторые приходили за добавкой», - сказал житель «Дома Вероники» Василий Метров.

Жители «Дома Вероники» вырастили в теплице свой первый урожай. Сейчас зреют помидоры, огурцы и сладкий перец, подрастает ароматная зелень.

«Каждый день проверяем. Поливаем, мотыжим. Когда плоды созревают, делаем салат», - рассказала житель «Дома Вероники» Кристина Авраменко.

Всего этого в их жизни раньше не было. Как не было и возможности заниматься спортом, музыкой и танцами, не было учебы в университете и участия в интеллектуальных играх и тренингах. Ребята после 18 лет попадали в интернаты и дома для ветеранов труда.

«Человек должен радоваться каждому дню, потому что он живой, дышит, двигается, что-то осваивает. Вот, например, сейчас я пытаюсь нарисовать небо», - сказала житель «Дома на Березовском» Елена Трошина.

Теперь же поводов для радости у жителей «Дома Вероники», как впрочем и «Дома на Березовском», где также живут ребята с инвалидностью, будет еще больше. Завершаются ремонтные работы в социально-реабилитационном центре. Это новый проект общественной организации «Квартал Луи», предназначенный для молодых ребят с инвалидностью, оставшихся без попечения родителей. В здании, расположенном на проезде Водопьянова, будут сенсорная и соляная комнаты, массажный кабинет и студия живописи.

«Мы видим, что это приносит свои плоды, пусть даже только часть ребят удается поставить на ноги. Тратим средства на существующие центры, зачастую не получая никакого результата, но не отчаиваемся», - отметила исполнительный директор АНО «Квартал Луи» Мария Львова-Белова.

Сейчас в социально-реабилитационном центре идут отделочные работы. К установке специального оборудования приступят через несколько дней. Чтобы адаптация к жизни ребят с ограниченными возможностями проходила комплексно, в общественной организации «Квартал Луи» даже приняли решение переделать арт-холл, который расположен в соседнем здании. До этого он служил площадкой для проведения музыкальных встреч, выставок, семинаров, тренингов и интеллектуальных игр.

«Мы планируем реорганизовать арт-холл и сделать танцевальный и зал реабилитации, со спортивными тренажерами и играми для людей с инвалидностью. Думаю, что будет интересно», - добавила Мария Львова-Белова.

Начать ремонтные работы в реабилитационном центре позволил президентский грант, который был получен в июне для масштабного проекта «Лидеры изменений. Равный равному». Однако любые социальные инициативы всегда требуют поддержки неравнодушных людей. Самый простой способ помочь - отправить SMS-пожертвование на номер 3443, указав слово «равные» и сумму дарения в рублях. Пошаговую инструкцию можно увидеть в группе ВКонтакте «Квартал Луи».

Открытие социально-реабилитационного центра запланировано на сентябрь. Кроме ребят из «Дома Вероники» и «Дома на Березовском», там смогут получать помощь семьи с «солнечными» детьми и детьми с аутистическим синдромом.