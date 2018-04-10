В сквере им. Дзержинского мемориал погибшим в Кемерово превратился в свалку. ФОТО

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10 апреля 2018, 16:04Общество
В Пензе на месте стихийного мемориала погибшим в Кемерово образовалась мусорная куча. Об этом в Сети сообщили горожане.
Пользователь опубликовал снимки в группе «Это Пенза, Карл!» соцсети «ВКонтакте».
«В сквере им. Дзержинского временный мемориал погибшим в Кемерово превратился в кучу мусора. Цветы сгнили, игрушки вместе со свечками и лампадами валяются в грязном снегу и на асфальте», - написал автор.
Напомним, 25 марта в Кемерово при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» погибли 64 человека, многие из них — дети. Мемориал пензенцы организовали стихийно, видимо, поэтому его никто не убрал.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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