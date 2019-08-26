В сквере им. Д.Давыдова пензенцам покажут фильмы

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26 августа 2019, 12:03Культура
В парках и скверах Пензы в минувшие выходные работали открытые читальные залы – это проект библиотек, получивший президентский грант.
Площадки работали четыре часа, за это время их посетили более полутора тысяч человек, сообщили в пресс-службе горадминистрации.
В каждой экспозиции была представлена, в том числе, краеведческая литература. Помимо знакомства с книгой, каждый мог прослушать виртуальную экскурсию по истории Пензы, ее основных достопримечательностях, о легендах, этапах развития, об архитектурных памятниках.
«Хорошая идея, нам понравилось в такой замечательной летней библиотеке. Пришли с дочерью, незаметно провели здесь почти два часа. Обязательно на днях придем за книгами в библиотеку. Приятные впечатления, прекрасная возможность с пользой и удовольствием провести время», - поделилась впечатлениями пензячка Ольга Кузнецова.
В ближайшее время основную площадку «Литературного привала» (0+) в сквере им. Д.В. Давыдова дополнит огромный экран с мягкими посадочными местами. Под открытым небом вечером будут показывать исторические и документальные фильмы, а также лучшие экранизации литературных произведений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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