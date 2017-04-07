07 апреля 2017, 14:29Общество В сквере «Бессмертного полка» хотят установить фотостенд Мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел земельные участки, освободившиеся после сноса самостроев.

Например, на участке ул. Карпинского планируется организовать сквер «Бессмертного полка». Начальник управления культуры города Вера Фейгина предложила установить там стенды с фотографиями пензенцев-участников «Бессмертного полка», а также предусмотреть лавочки и урны.

Виктор Кувайцев отметил, что сначала территорию надо привести в порядок, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«Проезд машин на территорию будущего сквера нужно будет запретить - организовать только пешеходную зону», - отметил мэр.

Мэр также предложил организовать на этом месте детскую площадку с новыми игровыми элементами, чтобы получилась хорошая зона отдыха.

Глава администрации города проехал и по другим улицам, где снесли самострои - ул. Шмидта, 9 Января, Фрунзе, Леонова, Рахманинова, сообщает пресс-служба мэрии.

«За счет правильного использования земли у нас есть возможность пополнить городской бюджет. Пустые участки нужно застраивать, но для этого необходимо провести градостроительный анализ и с учетом целевого назначения предложить варианты их эксплуатации», - резюмировал Виктор Кувайцев.

Общество

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Источник фотографии: http://www.penza-gorod.ru/news/viktor_kuvaytsev_provel_vyezdnoe_soveshchanie_v_oktyabrskom_rayone/