В скверах Пензы установят видеонаблюдение

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
13 июня 2017, 17:44Общество
13 июня на комиссии Пензенской городской Думы депутаты подняли вопрос о безопасности зеленых зон.
Народные избранники спросили, нельзя ли сразу при разбивке новых скверов предусматривать установку фонарей и камер видеонаблюдения, а также поинтересовались, кто будет заниматься уборкой данных территорий, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Что касается уборки, начальник управления ЖКХ Пензы Андрей Гришин сообщил, что все новые скверы включены в контракт, заключенный между управлением ЖКХ и МУП «Зеленое хозяйство города Пензы».
«По освещению: в этом году на строительство новых светоточек заложено 15 млн рублей. При создании сквера «45 меридиан», например, были созданы все условия для установки фонарей, и в этом году они там появятся. По вопросу с видеонаблюдением: у нас есть система «Безопасный город», все зеленые островки и «45 меридиан» тоже однозначно будут под наблюдением», - отметил он.
13 июня 2017, 20:01В экокомплексе «Казеевка» прошел семейный праздник
13 июня 2017, 19:54«РенКапСтройПенза» отмечает десятилетие
13 июня 2017, 19:42«Дом.ru» устроил для пензенцев шоу с участием мультгероев
13 июня 2017, 19:38В Кузнецке открыли обновленную Доску почета
13 июня 2017, 19:33В Пензе вручили паспорта РФ уроженцам иностранных государств
13 июня 2017, 19:27На День города в Кузнецке выступил известный дуэт
13 июня 2017, 19:19В Пензе председателем Общественной палаты избран Владимир Подобед
13 июня 2017, 19:15В Пензе задержали иногородних наркосбытчиков