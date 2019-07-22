В СКР сообщили жуткие подробности смерти молодой кузнечанки

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22 июля 2019, 17:59Происшествия
В Кузнецком районе Пензенской области утонула 23-летняя девушка. Следователи проводят проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, днем 21 июля кузнечанка вместе со своей маленькой дочерью плавала в пруду на надувном матрасе. Через некоторое время одна из отдыхающих заметила, что ребенок остался один в воде, она подплыла к малышке и помогла ей добраться до берега. После женщина вызвала полицейских.
На место происшествия приехали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. Они нашли тело девушки в водоеме.
«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на погибшей не обнаружено. По предварительным данным, она захлебнулась в воде», - уточнили в пресс-службе.
В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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