В СКР сообщили подробности пожара на ул. 8 Марта

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17 июля 2019, 17:08Происшествия
В Пензе на улице 8 Марта произошел пожар. Следователи проводят проверку.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, огонь вспыхнул днем 16 июля в одной из квартир на первом этаже дома №9. После того, как сотрудники МЧС потушили пламя, они нашли в комнате тело 47-летнего мужчины. Выяснилось, что хозяин жилища был инвалидом, с ним в квартире проживала мать. Во время пожара женщины дома не было.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать брошенная сигарета.
В пресс-службе уточнили, что специалисты обнаружили на теле мужчины только ожоги. Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.
Напомним, в пресс-службе регионального управления МЧС ранее сообщали правила обращения с огнем, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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