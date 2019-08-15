В СКР рассказали подробности об утонувшем в Чемодановке мужчине

В СУ СКР по Пензенской области рассказали подробности смерти мужчины в пруду села Чемодановка.

По данным следствия, вечером 14 августа 59-летний житель Бессоновского района отдыхал с приятелем на водоеме. Друг отлучился домой, вернувшись, нашел товарища в воде без признаков жизни.

В пресс-службе регионального СУ СКР уточнили, что при первоначальном осмотре телесных повреждений на погибшем не обнаружили. Специалисты назначили судебно-медицинскую экспертизу. В настоящее время факту смерти мужчины проводится доследственная проверка.

Напомним, тело из водоема доставали сотрудники Пензенского пожарно-спасательного центра. После того, как его вынесли на берег, специалисты передали труп полицейским, пишет ИА «Пенза-Пресс».