В СКР просят жителей Чемодановки сообщить о возможном бездействии полицейских

Сельчан просят рассказать о возможном бездействии полицейских, которым они якобы сообщали о конфликтах в Чемодановке и Лопатках до того, как произошла массовая драка. Также в СКР необходимо сообщить о противоправных действиях, о которых не было информации ранее.

«Информацию можно сообщить в региональное СУ СКР по телефону 8(8412)36-17-02», - уточнил следователь по особо важным делам третьего следственного управления Главного СУ СКР Руслан Бардачевский.

В настоящее время по факту конфликта в Чемодановке продолжается расследование уголовного дела об убийстве по предварительному сговору группой лиц из хулиганских побуждений, о покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой лиц из хулиганских побуждений и о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, пишет ИА «Пенза-Пресс».