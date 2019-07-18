В СКР просят жителей Чемодановки сообщить о возможном бездействии полицейских

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18 июля 2019, 12:36Общество
Следователи просят жителей сел Чемодановка и Лопатки Пензенской области сообщить о возможных фактах бездействия полицейских.
Сельчан просят рассказать о возможном бездействии полицейских, которым они якобы сообщали о конфликтах в Чемодановке и Лопатках до того, как произошла массовая драка. Также в СКР необходимо сообщить о противоправных действиях, о которых не было информации ранее.
«Информацию можно сообщить в региональное СУ СКР по телефону 8(8412)36-17-02», - уточнил следователь по особо важным делам третьего следственного управления Главного СУ СКР Руслан Бардачевский.
В настоящее время по факту конфликта в Чемодановке продолжается расследование уголовного дела об убийстве по предварительному сговору группой лиц из хулиганских побуждений, о покушении на убийство двух и более лиц по предварительному сговору группой лиц из хулиганских побуждений и о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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