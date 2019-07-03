В СКР прокомментировали смерть мужчины в Сосновке

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
03 июля 2019, 11:33Происшествия
В селе Сосновка Пензенской области ночью 3 июля в огне погиб мужчина. Следователи выясняют обстоятельства смерти.
Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, в 1.55 на улице Ленинской вспыхнул дом. После того, как сотрудники МЧС потушили огонь, они обнаружили в комнате тело 60-летнего мужчины. Пенсионер проживал один, о том, что строение горит, сообщили соседи.
«При первоначальном осмотре на теле погибшего каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначена судебно-медицинская экспертиза», - добавили в ведомстве.
По предварительным данным, дом загорелся из-за неосторожного обращения с огнем. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, пишет ИА «Пенза-Пресс».
03 июля 2019, 14:36В УФАС пока не нашли сговора перевозчиков Пензы
03 июля 2019, 14:06Пензастат обнародовал данные о получивших жилье семьях
03 июля 2019, 13:36Юных пензенцев будут лечить с помощью новейшего оборудования
03 июля 2019, 13:04В центре Пензы установят больше урн
03 июля 2019, 12:34Появились фото с места смертельного пожара в Сосновке
03 июля 2019, 12:03«Желудок сдавил легкие». Пензенцы рассказали о котике с жуткой болезнью
03 июля 2019, 11:44Депутат «ЕР» Сергей Есяков провел прием граждан
03 июля 2019, 11:33В СКР прокомментировали смерть мужчины в Сосновке