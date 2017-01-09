09 января 2017, 17:51Политика В «скорой» по пути в пензенскую больницу умер младенец В Шемышейском районе Пензенской области в машине «скорой» по пути в Пензу скончалась четырехмесячная девочка.

"При осмотре тела признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Пензенской области проводится доследственная проверка», - сообщила ИА «Пенза-Пресс» старший помощник руководителя регионального СУ СКР Людмила Фомина.

Отмечено, что у ребенка была высокая температура, поэтому его решили доставить в больницу.

«По предварительным данным, смерть девочки наступила в результате пневмонии», - добавили в пресс-службе.

Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

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