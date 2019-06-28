28 июня 2019, 17:06Общество

В сильном стрессе. Пензячка нашла измученного котика

Жительница Пензы нашла измученного облезлого котика и попросила в Сети помощи.

«Видно, что котик домашний, кажется, он был пострижен. Очень худой, в сильном стрессе, даже не может поесть. Также малыш не реагирует на бродячих собак. Опасно оставлять его одного», - рассказала пензячка в группе соцсети «ВКонтакте», прикрепив фотографии котика.

Девушка попросила помочь ей спасти малыша. О том, как это сделать, можно узнать здесь, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/black_pnz

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