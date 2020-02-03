В школы Пензенской области закупят копии Знамени Победы

03 февраля 2020, 15:04Образование
Губернатор Иван Белозерцев поручил членам кабинета министров обратить внимание на подготовку к празднованию Дня Победы в Пензенской области.
По словам главы региона, появляется много интересных предложений, касающихся организации празднования этой даты.
«Важно, чтобы работали оргкомитеты: областной и городской», - отметил он.
Иван Белозерцев спросил, какая работа проводится в школах по установке флагштоков. Министр образования региона Александр Воронков сообщил, флагштоки везде есть, скоро во все учреждения передадут копии Знамени Победы.
«На закупку Знамен Победы средства заложены», - пояснил министр.
Напомним, в 2020 году - 75-летие со дня Победы в Великой Отечественной войне. К важной дате уже началась активная подготовка. Материал, написанный по итогам одного из заседаний организационного комитета, на котором присутствовал губернатор, вы можете прочитать по ссылке, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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