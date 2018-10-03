В школы Пензенской области выезжает передвижной планетарий

Узнали о динозаврах, побывали в космосе и морских глубинах. Все это прямо в школе - лежа под куполом. Виртуальную экскурсию в мобильном планетарии провели для учеников села Полеологово. Это оборудование появилось в регионе благодаря Анастасии Дмитриевой, студентки Пензенского социально-педагогического колледжа.



«Я была участницей WorldSkills-2018, и для конкурса нам нужно было приобрести планетарий. Экскурсий было уже очень много. Мы, в основном, выезжаем в сады, школы, потому что планетарий очень востребованный и дошкольных учреждениях детям это очень нравится, даже малышам. Свободно они могут прийти посмотреть, также отвечают на вопросы, они даже больше знают, чем школьники», - рассказала она.



Пока в спортивном зале дети знакомятся с древнейшей историей и познают вселенную, в одном из кабинетов младшеклассники учатся совершать сложные вычисления в уме. Для этого сначала необходимо овладеть специальными счетами, которые называются соробан.



Планетарий и ментальная арифметика стали частью нового проекта правительства России «Доступное дополнительное образование для детей». Его реализует Пензенский социально-педагогический колледж, который выиграл грант на 10 миллионов рублей. Теперь в школы Пензенской области будет приезжать Мобильный центр дополнительного образования. Специалисты из Пензы будут проводить занятия в различных кружках, которые были не доступны для сельских школьников.



«Я даю им некие задания, привожу им все необходимые материалы для того, чтобы они занимались. В этом вся прелесть, что от школ нам нужно только их принципиальное согласие и готовность предоставить нам кабинеты. всю остальную базу вплоть до ручек мы возим с собой», - сказала руководитель центра «Мобильное дополнительное образование» Пензенского социально-педагогического колледжа Елена Дуплева.

Одна из самых главных «мобильных» секций - робототехника. Чтобы познакомить с этой наукой детей из сел, педагоги привозят с собой конструкторы и ноутбуки. В начальных классах уже на первом занятии ребят учат основам программирования.



«Задача - запрограммировать робота, мы же не просто его собрали и все на этом. Наши роботы будут двигаться и разговаривать, издавать определенные звуки. В данном случае у нас обезьяна будет издавать звук обезьяны», - поделилась Дарья Андреева.



Мобильный центр подписал десять соглашений о сотрудничестве со школами районов Пензенской области. 40 образовательных учреждений подали заявки. Все занятия проводят совершенно бесплатно. Кроме того, до конца осени на базе колледжа в рамках проекта откроются многофункциональные кабинеты, где будут работать секции для детей.