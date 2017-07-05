05 июля 2017, 18:03Образование В школы Пензенской области поступят более 148 тысяч учебников Более 148 тысяч учебников поступят в школы региона к 1 сентября. В рамках госпрограммы «Развитие образования в Пензенской области» на приобретение учебной, художественной и методической литературы выделено более 50 миллионов рублей.

К новому учебному году планируется в полном объеме закупить учебники по основным предметам для учащихся с первого по четвертый и для седьмых классов. Ученики пятых и шестых классов получат книги для изучения второго иностранного языка.

Также новые учебники получат учащиеся восьмых и девятых классов пилотных школ, которые реализуют Федеральные государственные образовательные стандарты.

Вся литература поступит в школы региона до 20 августа.

«В области существует резервный фонд образовательной литературы. То есть если вдруг каких-то учебников не хватает, то школа может обратиться в туда, найти необходимый учебник и взять его», - пояснил заместитель начальника управления развития общего образования министерства образования Пензенской области Михаил Хромов.

Образование

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