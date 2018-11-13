В Пензенскую область поступили дополнительные учебники

На средства из бюджета Пензенской области в 2018 году было закуплено более 300 тысяч экземпляров книг. Новую литературу приняли и в средней школе села Засечного. Необходимость в дополнительных учебниках там возникла после того, как уже в течение учебного года образовательное учреждение пополнили 20 человек.

Из холодной машины упакованные комплекты новых учебников занесли в школу. В тепле книги приняли учителя. Хотя учебный год в самом разгаре, дополнительные экземпляры школьной литературы там ждали с нетерпением: их получат и те ребята, которые недавно переехали и приступили к занятиям, и те, кто учился по старым книгам.

«Мы живем в динамично развивающимся микрорайоне, в который практически каждую неделю приезжают молодые семьи, и, конечно, им тоже нужны учебники», - отметила директор школы им. Лермонтова Ольга Баландина.

На парты к ученикам новая литература попадет не сразу. Сначала учебники должны пройти своеобразную «перепись» - их зарегистрируют в библиотеке: запишут серийные номера, издательства и авторов. Затем больше 1000 книг начнут выдавать на руки. Первыми их в этой школе получат ученики пятых и шестых классов.

«В школы области дополнительно поступит более 80 тысяч экземпляров учебников информатики, английского языка, химии, физики, обществознания, ОБЖ и музыки, что будет способствовать 100% обеспеченности учебной литературы школьникам», - сказала ведущий специалист-эксперт министерства образования Пензенской области Алла Котенкова.

Новые учебники распределят во все школы региона. Ожидается, что до конца ноября ими будут обеспечены все школьники.