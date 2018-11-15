В школы Пензенской области поступили 15 автобусов

В 2018 году на приобретение пассажирского транспорта для перевозки учеников в бюджете области предусмотрено свыше 30 млн рублей. Закупили 15 школьных автобусов, из них 12 – на 22 посадочных места, три – на 11 мест, сообщает пресс-центр регионального правительства.

Губернатор отметил, что, посещая муниципальные районы, встречаясь с родителями школьников, слышал опасения по поводу автобусов, срок эксплуатации которых истекает.

«Родителей, которые боятся отправлять своих детей в школу на старых автобусах, я понимаю: вопросы безопасности – прежде всего. Поэтому было принято решение, кроме обновления транспортного парка по федеральной программе, в рамках которой в Пензенскую область поступают школьные автобусы при поддержке президента Российской Федерации, выделить из областного бюджета 32 миллиона рублей в этом году. Таким образом, требования безопасности, предъявляемые федеральным законодательством, в нашем регионе выполняются в полном объеме. Это касается предельного срока эксплуатации, технического состояния транспортных средств», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Водителям школьных автобусов в холодное время года губернатор пожелал безаварийных ситуаций, призвал их не терять бдительности и строго соблюдать скоростной режим.

В новых автобусах у каждого ряда сидений размещены кнопки экстренной связи с водителем, а рабочее место шофера оборудовано наружной и внутренней громкоговорящей связью. Все сиденья оснащены специальными ремнями безопасности, кроме того, там установлены багажные полки для ранцев.

Дополнительная ступенька у передней двери поможет забраться в автобус даже самым маленьким пассажирам. Специальные устройства препятствуют движению при открытых дверях и ограничивают скорость движения до 60 км/ч. Все машины оснащены цифровыми тахографами и навигационной системой ГЛОНАСС/GPS. В соответствии с требованиями законодательства на автобусы также установлены проблесковые маячки оранжевого цвета, пишет ИА «Пенза-Пресс».