В школьный автопарк Пензенской области поступило еще 8 машин

В районы Пензенской области отправились сразу восемь новых машин. С 2019 года на них будут возить на занятия детей из отдаленных сел. Ключи от техники водителям вручили на территории одного из автотранспортных предприятий Пензы.

На новом моторе - ни пылинки. Механизм работает, как часы. Осталось залить бензин в бак и можно отправляться в путь.

«Дети радуются, когда садятся в новые автобусы. Делаю по два рейса в школу, 43 человека всего. Также ездим на спортивные соревнования», - рассказал водитель Геннадий Чеканов.

Теперь поездки будут более комфортными. В новых машинах, которые успели проехать только 450 километров от завода до Пензы, есть дополнительный обогрев салона. К бортовому компьютеру подключена система «ГЛОНАСС» - чтобы можно было определить местонахождение техники в случае поломки. Режим труда водителя помогут контролировать тахографы.

Обновление школьного автопарка в Пензенской области идет уже несколько лет. До конца 2018 года будет заменено 48 автобусов. Ключи от первых 15 осенью водителям вручал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Те машины закупались за счет областного бюджета. Остальные - были приобретены на средства федеральной казны.

«Сегодня в рейс выходят 327 автобусов, подвозят более чем 7500 детей. Меняем транспортные средства, которым больше десяти лет, то есть с 2008 года выпуска, считается, что они уже отработали свой срок», - сказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

Эта партия в уходящем году - не последняя. До 31 декабря еще 17 автобусов разной вместимости отправятся в школьные гаражи области.