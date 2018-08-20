В школе на Шуисте завершается благоустройство территории

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20 августа 2018, 12:34Общество
Утром 20 августа мэр Пензы Виктор Кувайцев осмотрел территорию новой школы в микрорайоне Шуист.
«До начала учебного года остались считанные дни, хотя строители уложились в срок и школа в целом готова к приему учеников, остается ряд небольших, но очень важных работ по благоустройству», - отметили в пресс-службе мэрии.
Виктор Кувайцев оценил качество спортплощадки, где сейчас укладывают искусственное покрытие. Он прошел по коридорам и классам школы, где сейчас наводят порядок.
Представитель подрядчика рассказал, где еще, кроме основной небольшой парковки недалеко от входа на территорию школы, будут созданы парковочные места. К мэру обратилась жительница города с вопросом о том, будет ли предусмотрена парковка для владельцев автомобилей, которые приезжают в лечебные учреждения, расположенные рядом.
«Да, земельный участок, примыкающий к зеленой зоне, где до недавнего времени была стихийная парковка, будет приведен в порядок и предоставлен под стоянку транспортных средств»,- ответил Виктор Кувайцев.
Пишет ИА «Пенза-Пресс».
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