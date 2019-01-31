В школе Кузнецка прошел областной чемпионат по спортивному туризму

В Кузнецке на базе школы №15 прошел областной чемпионат по спортивному туризму в закрытых помещениях. В состязаниях приняли участие более 100 спортсменов из Пензы, Кузнецка и Бессоновского района. Как отмечают специалисты, в этих муниципальных образованиях спортивный туризм развит лучше всего.

Человек-паук - такая ассоциация возникает первой, глядя на то, насколько уверенно преодолевают дистанцию участники соревнований по спортивному туризму в закрытых помещениях. При этом на пути от старта к финишу ребята умудряются не запутаться в многочисленных веревках. Они умеют хорошо вязать узлы, пользоваться специальными приспособлениями.

«Вообще, это отработка элементов для того, чтобы спортсмены могли спокойно участвовать в походах. На соревнованиях они набирают необходимый опыт для работы со специальным снаряжением. Зал достаточно хорошо оборудован. Ребята могут здесь соревноваться и выполнять комплекс упражнений на первый разряд и кандидата в мастера спорта», - рассказал председатель федерации спортивного туризма Пензенской области Михаил Андреев.

Хозяева турнира выставили две команды - школы №15 и объединения «Пешеходный туризм» центра детского творчества.

«Прежде, чем выступить на соревнованиях, необходимо приобрести туристские навыки, - начиная со связки различных узлов, которые, в первую очередь, очень необходимы, заканчивают использованием страховочной системы, изучения работы с карабином. Кроме технических навыков важна физическая подготовка», - отметил руководитель секции спортивного туризма школы №15 Ринат Музафяров.

Новички выступали по программе первого и второго класса сложности, опытные спортсмены - третьего. По итогам соревнований, наибольшее количество победителей оказалось в командах из областного центра.