В школе Кузнецка открылся класс правоохранительной направленности

Клятва кадета обязывает, как минимум, пересмотреть свое поведение. На церемонии принятия присяги ребятам вручили пилотки и шевроны, а со следующего учебного года они будут ходить в форме, которая во многом похожа на форму сотрудников полиции.

«Мама работает в полиции. Хочу, чтобы она мной гордилась. Быть кадетом интересно. Нас будут ставить в пример, мы будем маршировать», - сказала учащаяся кадетского класса школы №14 Кузнецка Мария Фабричнова.

Сотрудники полиции - частые гости в образовательном учреждении. Там успешно реализован проект «Школа - территория закона», работает методический кабинет по изучению правил дорожного движения, проводятся правовые декады, поэтому у руководства городского отдела МВД не было сомнений, где открывать кадетский класс правоохранительной направленности.

«В нашем полку прибыло. Надеемся, что вы будете хорошо учиться, соблюдать закон и право и замените в свое время нас. Думаю, что вы запомните сегодняшний день на всю жизнь. Такие события происходят довольно редко», - отметил врио начальника полиции ОМВД России по Кузнецку Алексей Федотов.

«Вы сегодня произнесли слова клятвы. Считаю, что вам надо будет ее подтвердить какими-то делами, в первую очередь, конечно, отличной учебой», - сказал глава Кузнецка Сергей Лаптев.

Впереди у новоиспеченных кадетов - дни напряженной учебы, в ходе которой они приобретут новые знания и навыки.

«Для них будет организована особая программа - строевая подготовка, стрелковый кружок, а также за классом будет закреплен офицер-наставник, полицейский», - рассказала директор школы №14 Кузнецка Юлия Чернышова.

Возможно, для кого-то из ребят учеба в кадетском классе правоохранительной направленности скажется на выборе профессии. Точно можно сказать лишь одно: что полученные знания, безусловно, пригодятся им в жизни.