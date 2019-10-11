В школе Каменского района детям были доступны экстремистские сайты

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11 октября 2019, 11:02Общество
Прокуратура провела проверку в школе села Батрак Каменского района Пензенской области.
Выяснилось, что в кабинете информатики стояли компьютеры, у которых был доступ к сайтам с экстремистскими материалами, в том числе - перечисленным на официальном сайте Министерства юстиции России.
Руководство школы не приняло меры к тому, чтобы данная информация была недоступна для детей, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
По итогам проверки Каменский межрайонный прокурор внес директору образовательного учреждения представление об устранении нарушений, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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