В школе-интернате Сердобска появилось новое направление обучения инвалидов

В школе-интернате города Сердобска Пензенской области благодаря грантовой поддержке появился новый профиль обучения и были усовершенствованы существующие.

В 2019 году образовательное учреждение выиграло грант на создание современных условий для обучения и воспитания лиц с ограниченными возможностями здоровья. Вместе с пензенским интернатом оно получило 10,77 млн рублей из федеральной казны.

Средства пошли на закупку нового оборудования. Теперь будущие повара-кондитеры учатся на современных индукционных плитах, духовых шкафах, кухонных комбайнах, соковыжималках, мясорубках и другой бытовой технике. Также были обновлены и переоснащены две швейные мастерские, где теперь есть гладильная система, отпариватель для одежды, манекены, швейные, вязальные и вышивальные машины, оверлоки, шкафы для хранения материалов, столы для раскройки, специальные швейные столы и табуреты к ним.

Более того, появилось новое направление подготовки – «Штукатур-маляр». Мастерскую отремонтировали, поставили сверлильный станок, бетономешалку, краскопульт, строительный миксер, инструмент для строительных и отделочных работ и учебные верстаки.

«Оснащены современным специальным и коррекционным оборудованием два кабинета логопеда, компьютерный кабинет, проведен капитальный ремонт и оснащение спортивным оборудованием спортивного зала и зала лечебной физкультуры», - добавили в пресс-службе министерства образования Пензенской области.

Все необходимое для ремонта и обеспечения работы было приобретено в рамках федерального проекта «Современная школа» нацпроект «Образование», инициированного президентом России, пишет ИА «Пенза-Пресс».