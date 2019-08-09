В «Школе экспорта» стало больше преподавателей из Пензы

19 августа в Пензе и Кузнецке стартуют занятия в «Школе экспорта» (18+). Это образовательный проект от регионального фонда поддержки предпринимательства и российского центра поддержки экспорта. Участниками могут стать представители малого и среднего предпринимательства самого разного профиля, а главное - разной степени вовлеченности в экспорт. Организаторы заявляют, что рассмотрят всю цепочку: от идеи о том, что товар нужно поставлять за рубеж, до видов государственной поддержки.

11 семинаров посвятят сугубо практическим темам: оценке рисков, формам выхода на международный рынок, видам государственной поддержки экспорта. Все тренеры обязаны пройти аттестацию в Москве. В 2019 году преподавателей из Пензы, знакомых с особенностями регионального рынка, в школе экспорта стало еще больше.

«Обучение проходит в формате тренингов. Начинаем с мини-лекций, затем разбираем интересные кейсы, потом переходим к продуктам компании конкретного предпринимателя», - рассказала руководитель центра поддержки экспорта Фонда поддержки предпринимательства Пензенской области Александра Бессонова.

На семинарах рассмотрят также способы компенсации затрат: транспортных услуг, гарантийных обязательств и страхования. Особое внимание уделят решению проблем в группе и социальному взаимодействию участников «Школы экспорта». Для многих пензенских предпринимателей, которые только выходят на международный рынок, семинары в «Школе экспорта» помогают найти единомышленников. Немалым стимулом для бизнесменов остается поддержка государства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденного Владимиром Путиным.

«Школа Экспорта» второй год реализуется на территории Пензенской области. Она проходит в рамках выполнения указа президента о стратегических целях и задачах и национального проекта по поддержке малого и среднего предпринимательства. В 2018 году в образовательных мероприятиях приняли участие 98 человек. В 2019-м - порядка 150», - сказал первый заместитель министра экономики Пензенской области Валерий Миронов.

В Пензе семинары пройдут на базе торгово-промышленной палаты, выездные занятия организуют также в Кузнецке. Мероприятия - бесплатные, достаточно заявить об участии в региональный фонд поддержки экспорта, его телефоны: 99-09-51 или 99-09-52.