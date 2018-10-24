В школе №56 открыли обновленную баскетбольную площадку

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24 октября 2018, 13:40Спорт
24 октября в Пензе презентовали обновленную баскетбольную площадку в школе № 56. В открытии приняли участие секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Законодательного Собрания Валерий Лидин, школьники и их родители, педагоги.
На то, что площадка не соответствовала требованиям безопасности, обратил внимание Валерий Лидин. В частности, он пообещал решить вопрос со специальным резиновым покрытием и установить современные баскетбольные щиты.
«Эта площадка - пример работы, которую нужно проводить повсеместно. Проект партии «Единая Россия» «Детский спорт» – один из приоритетных проектов в России, и направлен он на пропаганду здорового образа жизни. Обновленная площадка позволит заниматься баскетболом не только школьникам, но и всем пензенцам, проживающим в этом микрорайоне», - сказал он на открытии площадки и вручил спортивному клубу школы №56 инвентарь и форму, предоставленную Фондом президентских грантов.
Директор школы № 56 Наталья Переяслова поблагодарила за поддержку спорта и рассказала, что в планах учебного заведения - оборудование на базе школы хоккейно-футбольного комплекса.
Всех, кто приводил площадку в порядок, отметили благодарностями. Завершилось мероприятие товарищеским матчем по баскетболу.
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