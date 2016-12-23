23 декабря 2016, 18:37Образование В школах Пензы Новый год решили сделать познавательным До Нового года - чуть больше недели. У детей и подростков впереди школьные елки, концерты, подарки и зимние каникулы. Пензенские ученики и преподаватели завершают украшать образовательные учреждения. Некоторые из них уже готовы к праздникам.

Каждый кабинет в гимназии №44 Пензы не похож на другой. Один из классов ученики решили превратить в пряничный домик, на стенах здесь вместо новогодней мишуры - настоящие конфеты. Соседний кабинет ученики решили посвятить символу 2017 года, центральное место в праздничном оформлении отвели фигурам петухов, курочек и цыплят. С акцентом на науку украсили кабинет химии.

«Молекулы, кристаллические решетки сделаны из новогодних шариков, есть Менделеев, Дед Мороз со Снегурочкой», - рассказала учитель химии гимназии № 44 г. Пензы Елена Таирова.

Здесь даже фразу «С Новым годом!» составили буквы названий элементов из таблицы Менделеева. По словам заместителя председателя правительства Пензенской области Олега Ягова, это - неслучайно. В 2016 году для праздника придумали концепцию - Новый год в школах должен стать познавательным.



«Чтобы каждая школа и дошкольное учреждение представили такую новогоднюю программу, такое украшение, чтобы дети могли получить какие-то знания. Две главные составляющие должны быть в подготовке Нового года и в его праздновании – познавательная и максимальное привлечение родителей», - сказал Олег Ягов.

Ежегодно к созданию атмосферы волшебства в гимназии ученики и их родители приступают задолго до начала праздника.



«Начинаем мы, честно говоря, где-то уже с октября-ноября прорабатывать, что мы хотим, над чем нужно поработать, какое направление будет», - рассказал директор гимназии №44 г. Пензы Александр Кистанов.

В лицее №2 новогоднюю сказку создавали также и дети, и родители.

«На уроке труда делали петушков. Мама делала дома снегирей», - рассказала ученица 1 класса лицея №2 г. Пензы Аня Филина.

Научный статус празднованию Нового года в лицее решили придать не убранством, а специальными занятиями и акциями.



«В преддверии новогоднего праздника прошли классные часы: что такое Новый год, как он празднуется. Прошли викторины по новогодней тематике, дети познакомились с новогодними сказками, особенно начальная школа», - рассказала директор лицея №2 г. Пензы Валентина Щеглова.

Во всех учебных заведениях новогодние елки, балы и концерты начнутся с 27 декабря. В зимние каникулы на спортивных объектах, расположенных на территории учебных заведений, будут проходить различные спортивные соревнования и интеллектуальные конкурсы.

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