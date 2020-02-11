В школах Пензы сдерживают развитие и распространение ОРВИ

11 февраля 2020, 19:33Общество
В Пензе на карантине продолжают оставаться 94 класса в 31 образовательном учреждении города. На внеплановые каникулы ушли все ученики школы №59.
Пока классы закрыты на карантин, в образовательных учреждениях проводят комплекс противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение развития и распространения ОРВИ.
«Проводится обработка всех помещений образовательного учреждения с применением дезинфицирующих средств, постоянно все проветривается, соблюдается воздушно-тепловой режим, ведется постоянный мониторинг заболеваемости в классах, которые остались, и тех, которые на карантине», - рассказала заместитель начальника отдела управления образования Пензы Светлана Котельникова.
Пока больные лечатся, остальных школьников перевели на дистанционное обучение. Ученики ежедневно получают задания от учителей. Это позволит не отстать от программы, а значит, школьникам не придется наверстывать большие объемы материалов или отменять весенние каникулы.
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