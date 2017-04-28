28 апреля 2017, 14:24Общество В школах Пензенской области проходит акция «Проверь ПРАВОзнание» Пензенская область присоединилась к акции «Проверь ПРАВОзнание», организованной общественным советом при МВД России. Она призвана привлечь внимание подрастающего поколения к вопросам правовой грамотности и повышению правовой культуры.

С этой целью представители Общественного совета и специалисты регионального управления МВД пришли к учащимся губернского лицея-интерната для одаренных детей. Они предложили старшеклассникам выполнить тесты на знание законодательства России, а также разъяснили аспекты, связанные с деятельностью сотрудников полиции.

«Я считаю это занятие очень полезным, потому что каждый гражданин страны должен знать свои права и обязанности», - сказал ученик 10-го класса губернского лицея-интерната для одаренных детей г. Пензы Егор Тимофеев.

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