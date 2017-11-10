Прокуратура выявила сотни нарушений в питании пензенских школьников

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12 ноября 2017, 12:47Общество
Многочисленные нарушения выявлены прокуратурой Пензенской области в организации питания детей в образовательных учреждениях. В большинстве районов региона не соблюдаются нормы выдачи продуктов и готовых блюд. Внеплановые проверки провели после большого количества жалоб от родителей, поступивших в надзорный орган.
«К примеру, в одной из школ Белинского района на завтрак масса порций каш составляла 100 гр вместо 150-200 гр, занижена была масса порций гарнира и в обед. В двух школах Башмаковского района фактическая масса выдачи мяса составила 17,5 гр вместо 77 гр.
В Нижнеломовском, Лопатинском, Колышлейском, Неверкинском районах в цехах по приготовлению пищи выявлено грубое нарушение санитарного законодательства, начиная с использования посуды со сколами и трещинами, заканчивая мытьем посуды и наличием палочки группы кишечной на смывах рук у работников пищеблоков», - сообщила помощник прокурора Пензенской области Екатерина Шабурова.
Кроме того, в Пензенском, Бековском, Малосердобинском, Неверкинском районах использовались продукты, на которые отсутствовали документы, подтверждающие их качество и безопасность. А в школе села Засечное выявлены кисломолочные продукты с истекшим сроком годности. В некоторых образовательных учреждениях не соблюдались и нормы хранения продуктов. Всего прокурорами выявлено около 300 нарушений.
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