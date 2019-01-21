21 января 2019, 17:58Происшествия

В Шемышейском районе «Яндекс.Такси» улетело в кювет

21 января в Шемышейском районе Пензенской области произошло ДТП.

На трассе «Шемышека-Лопатино» автомобиль Renault Logan с логотопом «Яндекс.Такси» слетел с дороги в кювет. Судя по фото, предоставленному пресс-службой регионального управления МЧС, машина получила незначительные механические повреждения. Неизвестно, были ли в салоне пассажиры, к счастью, пострадавших в аварии нет.

Последствия ДТП устраняли три человека с помощью спецтехники. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
просмотров 119
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
Поделиться:
Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7853293/

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ