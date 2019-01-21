В Шемышейском районе «Яндекс.Такси» улетело в кювет

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21 января 2019, 17:58Происшествия
21 января в Шемышейском районе Пензенской области произошло ДТП.
На трассе «Шемышека-Лопатино» автомобиль Renault Logan с логотопом «Яндекс.Такси» слетел с дороги в кювет. Судя по фото, предоставленному пресс-службой регионального управления МЧС, машина получила незначительные механические повреждения. Неизвестно, были ли в салоне пассажиры, к счастью, пострадавших в аварии нет.
Последствия ДТП устраняли три человека с помощью спецтехники. В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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