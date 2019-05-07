В Шемышейском районе ловили автомобилистов-должников

В Шемышейском районе Пензенской области судебные приставы вместе с госавтоинспекторами провели акцию «Узнай о своих долгах». По статистике, именно у водителей больше всего задолженностей.

Сотрудников ГИБДД Шемышейского района интересовали нарушители правил дорожного движения, в первую очередь, имеющие неоплаченные штрафы. Чтобы найти должников, останавливали всех. Госавтоинспекторы помогали судебным приставам.

У водителей спрашивали фамилии и искали их в списке задолжавших по штрафам ГИБДД. Автомобилисты составляют самую большую группу должников. Среди самых частых нарушений - непристегнутый ремень безопасности, превышение скорости, проезд на «красный». По статистике, каждый водитель в России в год, в среднем три раза, нарушает правила дорожного движения. Многие несвоевременно оплачивают штрафы.

Иногда автомобилист может даже не подозревать о том, что у него есть штраф. Поэтому специалисты советуют проверять себя самостоятельно на наличие долгов.

«О долгах можно узнать на сайте службы судебных приставов либо через госуслуги», - сказал судебный пристав-исполнитель Шемышейского районного отдела судебных приставов УФССП России по Пензенской области Виктор Кузнецов.

Приставы напоминают: если штраф ГИБДД просрочен, то есть не оплачен в течение 60 дней с момента выдачи постановления, нарушитель обязан рассчитаться в двукратном размере. Однако последствия несвоевременной оплаты штрафа могут быть серьезнее, например, арест на имущество должника, запрет на выезд заграницу или обязательные работы на 50 часов.