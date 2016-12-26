В Шемышейском районе в пожаре погибли четыре человека

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26 декабря 2016, 13:32Происшествия
Четыре человека погибли в результате пожара, который случился в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области.
В воскресенье, 25 декабря, вечером там загорелся частный деревянный жилой дом. Несмотря на усилия пожарных, строение сгорело дотла.
При разборе завалов спасатели обнаружили тела четырех человек - троих мужчин и женщины - в возрасте от 42 до 69 лет.
По предварительной версии, к трагедии привела неисправность электрического прибора. Причины ЧП устанавливают эксперты.
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