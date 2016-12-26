26 декабря 2016, 13:32Происшествия В Шемышейском районе в пожаре погибли четыре человека Четыре человека погибли в результате пожара, который случился в селе Старое Демкино Шемышейского района Пензенской области.

В воскресенье, 25 декабря, вечером там загорелся частный деревянный жилой дом. Несмотря на усилия пожарных, строение сгорело дотла.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела четырех человек - троих мужчин и женщины - в возрасте от 42 до 69 лет.

По предварительной версии, к трагедии привела неисправность электрического прибора. Причины ЧП устанавливают эксперты.

Происшествия

просмотров 70