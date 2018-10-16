В Шемышейском районе в лесу заблудилась семья с маленькими детьми

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16 октября 2018, 16:36Общество
В Пензенской области недалеко от поселка Лесной потерялись две женщины и трое детей.
Все произошло в минувшие выходные. В лес за грибами отправились пожилая женщина, три ее внучки и их мать. Через несколько часов они поняли, что заблудились. Ситуация осложнялась тем, что зарядка батареи на их мобильных кончалась, но все же они смогли позвонить в службу спасения, сообщили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.
На поиски семьи отправились полицейские, сотрудники МЧС, работники Шемышейского лесничества, а также волонтеры. Разыскали заблудившихся лишь к полуночи.
«Мать со старшей дочерью обнаружили в 28 квартале Шемышейского-Чапаевского участкового лесничества, а бабушку с двумя внучками - в квартале 62 того же участкового лесничества», - рассказали в министерстве.
Жителям Пензенской области напоминают: перед тем, как пойти в лес, нужно проверить заряд батареи телефона, наличие денег на балансе, а также на всякий случай взять с собой спички, запас воды и еды, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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