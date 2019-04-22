В Шемышейском районе в ДТП погибла семья с малышом

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22 апреля 2019, 17:37Происшествия
В Шемышейском районе Пензенской области в ночь на 22 апреля произошла смертельная авария.
Установлено, что автомобиль Peugeot ехал по дороге «Городище–Шемышейка». В начале одиннадцатого часа ночи на 44-м километре трассы иномарка слетела с дороги в кювет, врезалась в дерево и опрокинулась. За рулем сидела 33-летняя женщина.
В результате аварии на месте погибли автоледи, 33-летний мужчина и маленький мальчик – пассажиры автомобиля.
По факту ДТП проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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