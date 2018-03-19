19 марта 2018, 09:31Происшествия

В Шемышейском районе столкнулись иномарка и отечественное авто

В Шемышейском районе Пензенской области произошло ДТП.

Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 18 марта в 12.11. На дороге «р.п. Шемышейка – с. Р.Норка» столкнулись автомобили Lada Priora и Daewoo Matiz. О пострадавших не сообщается.

Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/6626893/

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