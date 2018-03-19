В Шемышейском районе столкнулись иномарка и отечественное авто

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19 марта 2018, 09:31Происшествия
В Шемышейском районе Пензенской области произошло ДТП.
Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, инцидент произошел 18 марта в 12.11. На дороге «р.п. Шемышейка – с. Р.Норка» столкнулись автомобили Lada Priora и Daewoo Matiz. О пострадавших не сообщается.
Ликвидировали последствия аварии три сотрудника МЧС с помощью одной единицы спецтехники. По факту происшествия проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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